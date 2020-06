Na Marsie wcale nie ma ludzkich kości

Na zdjęciu powierzchni Marsa z 2014 r., które z jakiegoś powodu niedawno obiegło internet, nie widać wcale kości udowej. Ten absurdalny pomysł został zdementowany przez NASA. To nie kość, a stara marsjańska skała.

Zdjęcie To nie kość, tylko skała /NASA

Zdjęcie zostało zrobione 14 sierpnia 2014 r. przez instrument MastCam znajdujący się na łaziku Curiosity i szybko rozprzestrzeniło w internecie. Zwolennicy teorii spiskowych uważali je za dowód, że na Czerwonej Planecie istniało kiedyś życie. Plotki te zostały szybko zdementowane, ale niedawno zdjęcie "odżyło".



- Obiekt dostrzeżony przez łazik Curiosity za pomocą MastCamu, ta skała marsjańska, która może wyglądać jak kość udowa. Członkowie zespołu naukowego ds. misji uważają, że jej kształt jest prawdopodobnie wyrzeźbiony przez erozję, wiatr lub wodę. Gdyby na Marsie istniało życie, spodziewamy się, że byłyby to małe, proste drobnoustrojami.

Reklama

Mars prawdopodobnie nigdy nie miał wystarczającej ilości tlenu w atmosferze, aby utrzymać bardziej złożone organizmy. Zatem duże skamieliny nie są prawdopodobne - powiedział Steve Cole, rzecznik prasowy NASA.



Dostrzeganie znanych obrazów w przypadkowych konfiguracjach nie jest nowym zjawiskiem - prawdopodobnie każdy z nas robi to codziennie. Zjawisko to nazywa się pareidolią. Już wcześniej fotografowane skały na Marsie przypominały wielu ludziom różne ziemskie struktury, ludzi czy zwierzęta. Najsłynniejsza to Marsjańska Twarz, czyli twór geologiczny na obszarze marsjańskiego regionu Cydonia Planitia.



Ludzkość wysyła misje na Marsa od lat 60. ubiegłego wieku - to cztery łaziki i pięć lądowników. Naukowcy poszukują życia na Czerwonej Planecie, ale tego mikroskopijnego. Możliwe, że na Marsie już go nie ma, choć w przeszłości niemal na pewno istniało.