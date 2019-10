​Księżyc Saturna - Enceladus - jest jednym z najbardziej obiecujących światów do poszukiwania życia pozaziemskiego. Dzięki misji sondy Cassini wiemy, że w jego podpowierzchniowym oceanie występuje aktywność geotermalna i związki organiczne. Teraz odkryto zupełnie niespodziewane związki.

Zdjęcie Enceladus /NASA

Naukowcy odkryli występowanie małych rozpuszczalnych cząstek organicznych zwanych aminami w ziarnach lodu wyrzucanych w przestrzeń kosmiczną z tzw. pióropuszy. Aminy są o tyle interesujące, że na Ziemi są budulcami białek.

- Jeżeli warunki są odpowiednie, cząsteczki pochodzące z głębokiego oceanu Enceladusa mogą przechodzić te same ścieżki reakcji, które obserwujemy na Ziemi. Nie wiemy jeszcze, czy aminokwasy są potrzebne do występowania życia poza naszą planetą, ale znalezienie amin jest ważnym elementem układanki - powiedział Nozair Khawaja z Free University w Berlinie, główny autor badań.



Aminy zostały wykryte za pomocą spektrometru mas jonów i cząstek neutralnych (INMS) i analizatora pyłu kosmicznego (CDA) obecnych na sondzie Cassini. Otwory hydrotermalne wyrzucają materiał z rdzenia, który miesza się z wodą z podpowierzchniowego oceanu Enceladusa i wypluwa na zewnątrz w postaci kryształków lodu. Te pióropusze wynoszą materiały w przestrzeń kosmiczną i współtworzą pierścień E Saturna.



- Ta praca pokazuje, że ocean Enceladusa ma obfite pokłady reaktywnych bloków konstrukcyjnych i jest to kolejne zielone światło w badaniu możliwości występowania życia na tym księżycu - powiedział Frank Postberg, współautor badań.



Złożoność chemii na Enceladusie jest oczywiście ekscytująca, ponieważ sugeruje potencjalną możliwość zamieszkania księżyca. Nie zmieni tego nawet to, gdyby okazało się, że na tym księżycu nie mogło rozwinąć się życie.