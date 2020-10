Elon Musk radzi, gdzie szukać życia poza Ziemią

​Elon Musk ujawnił najlepsze miejsce do poszukiwania życia pozaziemskiego w Układzie Słonecznym.

Zdjęcie Według Elona Muska w Układzie Słonecznym nie ma życia /123RF/PICSEL

Elon Musk, CEO firm takich jak Tesla czy SpaceX, już wkrótce wyśle ludzi na Marsa. Może nie bezpośrednio, ale dzięki jego rakietom Falcon, załogowa misja na Czerwoną Planetę będzie możliwa.

Reklama

Musk często wypowiada się na ważne tematy naukowe - tym razem zapytano go na Twitterze, gdzie można szukać życia poza Ziemią. Niestety, jego zdaniem, szanse na odnalezienie kosmitów są znikome.



"Nie wydaje mi się, żeby w Układzie Słonecznym, gdzieś poza Ziemią, istniało jakiekolwiek życie" - czytamy na Twitterze Muska.



Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy szukać obcych form życia. "Być może pod lodami Europy lub pod powierzchnią Marsa istnieją jakieś ekstremofile" - czytamy dalej.



Prof. Monica Grady z Liverpool Hope University w rozmowie z Express.co.uk potwierdziła, że w naszym układzie planetarnym mogą istnieć proste formy życia. Ale absolutnie nie są to kosmici, jakich byśmy sobie wyobrażali.



- Jeżeli chodzi o perspektywy życia poza Ziemią, to jest niemal pewne, że pod lodami Europy istnieją jakieś bakterie. Na Marsie też mogą występować, ale pod powierzchnią planety, gdzie mikroorganizmy byłyby chronione przed promieniowaniem słonecznym. Większe szanse daję jednak Europie - powiedziała prof. Grady.