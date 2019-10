Elon Musk nie wierzy w kosmitów

Według Elona Muska, współzałożyciela firm Tesla i SpaceX, w legendarnej Strefie 51 nie ma żadnych śladów kosmitów.

Zdjęcie Gdyby kosmici istnieli w Strefie 51, wiedzielibyśmy o tym /AFP

W ubiegłym tygodniu w Boca Chica w Teksasie, Elon Musk ujawnił nowe szczegóły na temat Starship Mk, statku kosmicznego, który prawdopodobnie zaprowadzi nas na Marsa. Ale podczas wystąpienia, Musk podjął także temat życia pozaziemskiego.



- O ile wiemy, jesteśmy jedynymi świadomymi istotami, które żyją. W kosmosie może występować inne życie, ale nie dostrzegliśmy jego oznak - powiedział Musk.



Biorąc pod uwagę fakt, że SpaceX ma plany wysłania ludzi na Marsa, nie jest zaskoczeniem, że Musk rozważą możliwe występowanie inteligentnego życia pozaziemskiego.



- Ludzie często mnie pytają: co sądzę o kosmitach. Odpowiadam im wtedy, że na pewno wiedziałbym, czy oni gdzieś tam są. Tymczasem nie widziałem żadnych oznak życia pozaziemskiego - wyjawił Musk.



Musk nie jest astrobiologiem, ale jest popularną osobistością związaną z branżą kosmiczną, więc wydaje się, że ma "prawo" do wypowiadania się.



Reklama

- Czy wojsko ukrywa kosmitów w Strefie 51? To popularny mem. Najszybszym sposobem zwiększenia funduszy na obronę byłoby ogłoszenie, że znaleźliśmy kosmitów. Och, zdecydowanie więcej - dodał Musk.



Wiele osób uważa, że amerykańska armia ukrywa kosmitów w Strefie 51. Zdaniem Elona Muska, wiedzielibyśmy o tym



- Wygląda na to, że świadomość jest bardzo rzadką i cenną rzeczą, więc powinniśmy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zachować światło świadomości - podsumował Musk, nawiązując do konieczności rozwoju medycyny i zwalczania chorób.