Bill Nelson z NASA: Nie jesteśmy sami we Wszechświecie

​Administrator NASA - Bill Nelson - uważa, że nie jesteśmy sami we Wszechświecie. Twierdzi on, że dzięki uruchomieniu nowego teleskopu możliwe będzie znalezienie wielu potencjalnych światów dla inteligentnego życia.

Zdjęcie Bill Nelson / AFP

Reklama

Bill Nelson po przeczytaniu ostatniego raportu Pentagonu dotyczącego spotkań pilotów z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi powiedział, że nie sądzi, że "jesteśmy sami" we Wszechświecie.

Reklama

Raport Pentagonu dotyczący UFO potwierdził, że było ponad 140 obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, z których większość ma niewyjaśnione pochodzenie.



- Tak, widziałem ten tajny raport. Mówi on w zasadzie to, co wiedzieliśmy. Nie znamy odpowiedzi na to, co widzieli piloci Marynarki Wojennej. Na pewno coś widzieli, śledzili to, skupili na tym swój radar, a następnie to coś im uciekło. Raport mówi, że było ponad 140 takich obserwacji. Proszę więc naszych naukowców, aby spróbowali znaleźć jakieś wyjaśnienie - powiedział Bill Nelson.



Nelson dodał, że nie wierzy, że obce nacje mają zdolność do tworzenia tego rodzaju technologii - zarówno rząd, jak i społeczeństwo mają nadzieję na zdobycie dodatkowych informacji.



- Nie myślimy, że to wytwór obcych krajów. Jeżeli chodzi o Wszechświat, mamy program SETI, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej wiadomości zwrotnej od inteligentnych form życia - dodał Nelson.



Nelson powiedział, że uruchomienie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba jeszcze w tym roku odegra kluczową rolę w poszukiwaniu życia pozaziemskiego.



- Już znajdujemy przykłady innych planet wokół innych gwiazd - kiedy uruchomimy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba w listopadzie, uzyskamy jeszcze więcej danych - podsumował Nelson.