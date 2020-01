Znaleziono źródło najsilniejszych trzęsień ziemi na Marsie

Trzęsienia ziemi nie występują tylko na Ziemi. Grunt na innych światach w Układzie Słonecznym także może drgać z powodu ich wewnętrznych procesów. W tym roku odkryto trzęsienia ziemi na Marsie.

Zdjęcie Cerberus Fossae /materiały prasowe

Było to możliwe dzięki misji NASA InSight. Do tej pory lądownik wykrywał ok. 2 wstrząsów dziennie, a naukowcy byli w stanie prześledzić największe z nich do źródła, regionu znanego jako Cerberus Fossae, położonego ok. 1600 km na wschód miejsca lądowania sondy. Wcześniejsze obserwacje tego regionu wykazały wszystkie wizualne cechy systemu uszkodzeń po trzęsieniu ziemi, a teraz podejrzenia te zostały potwierdzone przez zebrane dane. Obszar tej jest aktywny tektonicznie.



Trzęsienia ziemi na Marsie zostały wykryte w Sol 173 i Sol 235 (23 maja i 27 lipca 2019 roku). Sol to doba marsjańska. Miały magnitudę 3-4, co oznacza, że na naszej planecie co najwyżej wstrząsnęłyby wysokimi budynkami i zaparkowanymi na ulicy samochodami. Ale na Marsie - ponieważ nie ma płyt tektonicznych - trzęsienia ziemi o tej sile są dość znaczące.



Przyczyna tych trzęsień ziemi na Marsie nie jest całkowicie jasna. Zadaniem lądownika InSight jest dostarczenie danych do ulepszenia modeli marsjańskiego wnętrza. Przyczyną wstrząsów są prawdopodobnie narastające naprężenia wzdłuż uskoków geologicznych na Czerwonej Planecie.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości podobne pomiary będzie można połączyć z obserwacjami satelitarnymi. Wstrząsy takie, jak opisane, na Marsie mogą powodować przesuwanie się głazów, a nawet powstawanie osuwisk. W przyszłości łatwiejsze może być określenie epicentrum trzęsień, a także dopracowanie modeli planetarnych.