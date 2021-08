Zamiast zbierać próbki z Marsa, lepiej skupić się na tym

Mimo iż marsjańskie łaziki z generacji na generację są coraz lepsze i są wyposażone w zaawansowane instrumenty badawcze, to zostają one daleko w tyle za ziemskimi laboratoriami. Dlatego właśnie tak ważne jest przywożenie wszelkich próbek - czy to z Księżyca, Marsa czy planetoidy - na Ziemię. Ważnym celem dla przyszłych misji badawczych powinny być księżyce Marsa - Fobos i Dejmos.

Naukowcy JAXA dr Ryuki Hyodo i prof. Tomohiro Usui wyjaśniają, że księżyce marsjańskie powinny zawierać pył wyrzucony z samej planety podczas uderzenia asteroid. Jeśli na Marsie istnieje życie - lub kiedykolwiek istniało - jego ślady powinny być też obecne na księżycach.



Materiały ziemskie zostały znalezione na Księżycu, a przecież Fobos jest bliżej Marsa niż Księżyc od Ziemi. Mniejsza marsjańska grawitacja oznacza, że nawet niewielkie uderzenia mogą wystrzelić materiał skalny dalej w przestrzeń niż na Ziemi, a niektóre z nich zostaną zebrane przez jeden z księżyców.



Hyodo i Usui oszacowali wcześniej, że co najmniej 0,1 proc. powierzchniowej gleby Fobosa była pierwotnie marsjańska. Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary Fobosa i niską grawitację, statek kosmiczny będzie mógł łatwo przeskakiwać pomiędzy miejscami w celu pobrania wielu próbek - inaczej niż na samym Marsie.

Ponadto, różnorodność uderzeń będzie oznaczać, że próbki będą pochodzić z wielu części Marsa. Dlatego JAXA może mieć znacznie bardziej reprezentatywną próbkę różnorodności Marsa niż większe agencje kosmiczne, z których każda będzie zbierać próbki tylko z jednej, małej części powierzchni planety.



Misja Martian Moon eXploration (MMX) ma wystartować w 2024 r. i powrócić do 2029 r. Wspólna misja NASA i ESA ma przywieźć na Ziemię próbki zbierane obecnie przez łazik Perseverance ok. 2031 r., podczas gdy chiński powrót próbek marsjańskich planowany jest na rok 2030.



JAXA ma również inne powody, aby odwiedzić Fobosa. Ostatnio pojawiły się dowody na to, że Fobos i Dejmos były kiedyś częścią jednego większego księżyca, co misja tam mogłaby zweryfikować lub obalić.