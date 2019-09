Sonda Juno wciąż wysyła zdjęcia Jowisza. Na jednym z nich udało się uchwycić zaćmienie Słońca.

Zdjęcie Księżyc Io na Jowiszu /NASA

Jeden z księżyców Jowisza - Io - stanął pomiędzy gazowym olbrzymem a Słońcem, w efekcie czego powstało niezwykłe zdjęcie. Zaćmienie Słońca na Jowiszu wygląda inaczej niż zaćmienie Księżyca obserwowane z Ziemi. Wynika to z różnic w wielkości obiektów - Księżyc oglądany z Ziemi jest mniej więcej tej samej wielkości co Słońce, więc cień jest wyraźniejszy. Na Jowiszu jest inaczej.



- Dlaczego cień Księżyca na Ziemi jest rozmazany, podczas gdy cień Io na Jowiszu jest taki ostry? Io to księżyc duży i bliski, więc mocniej blokuje Słońce, a zewnętrzna krawędź cienia jest cienka - powiedziała astronom dr Katie Mack.



Niezwykłe zdjęcie zostało wykonane przy pomocy instrumentu JunoCam, który wykonuje większość obrazów Jowisza docierających na Ziemię. Kamera umożliwia oglądanie planety i jej księżyców w świetle widzialnym w rozdzielczości ok. 15 km na piksel. Na naszą planetę trafiają jednak surowe dane, a nie gotowe obrazy.



Sonda Juno dotarła do Jowisza w 2016 r. Wykonuje bliski przelot planety co 53 dni. Kolejny - 23 z 35 zaplanowanych przelotów - będzie miał miejsce 3 listopada. Ostatni odbędzie się 30 lipca 2021 r. Sonda zakończy swój żywot kontrolowanym wejściem w atmosferę Jowisza.