Za 10 lat ​NASA rozpocznie ambitną misję. Jaki będzie jej cel?

To oznacza, że na Tytanie mogą istnieć jakieś formy życia - być może bardzo różne od tego, co znamy na Ziemi. To właśnie w celu lepszego poznania księżyca Saturna, NASA planuje wysłać tam w połowie lat 30. obecnego wieku wiropłat. Misja Dragonfly może udzielić nam wielu interesujących odpowiedzi.

Wiropłat Dragonfly będzie większą wersją Ingenuity, helikoptera, który już dość dobrze zbadał Marsa. Dragonfly zostanie zbudowany w taki sposób, aby móc swobodnie poruszać się po Tytanie, przy okazji pobierając próbki. Głównym celem misji będzie sprawdzenie, czy na Tytanie istnieje lub kiedykolwiek istniało życie. Wiropłat będzie poszukiwać chemicznych biosygnatur "zarówno życia opartego na wodzie, jak i takiego, które może wykorzystywać ciekłe węglowodory jako rozpuszczalnik, np. w jeziorach, morzach lub warstwach wodonośnych".



- Tytan to utopia dla odkrywców. Pytania naukowe dotyczące Tytana są bardzo ogólne, ponieważ nie wiemy jeszcze zbyt wiele o tym, co dzieje się na jego powierzchni. Na każde pytanie, na które odpowiedzieliśmy podczas eksploracji Tytana z orbity Saturna przez misję Cassini, urodziło dziesięć nowych - powiedział Alex Hayes, odpowiedzialny za misję Dragonfly.



Zespół wybrał już miejsce lądowania dla Dragonfly - krater Selk, szeroki na 80 km, gdzie z dużym prawdopodobieństwem znajdują się ślady mieszania wody z materiałami na powierzchni. Statek wyląduje na wydmach w pobliżu równika Tytana, co pozwoli na pobranie próbek osadów organicznych przed przeniesieniem się w inne regiony. Dragonfly pozostanie w jednym miejscu przez jeden dzień na Tytanie (około 16 dni ziemskich).



Start misji Dragonfly jest zaplanowany na 2026 r. Lądowanie na Tytanie dopiero w 2034 roku.

Reklama