Wyjątkowe zdjęcie - Ziemia i Wenus widziane z Marsa

Łazik Curiosity zrobił niezwykłe zdjęcie przedstawiające Ziemię i Wenus. To pierwsza tego typu fotografia w historii.

Zdjęcie Niezwykłe zdjęcie zrobione przez łazik Curiosity /NASA

Niecały tydzień temu, łazik Curiosity wycelował kamerę Mastcam w niebo ok. godzinę po zachodzie Słońca i zrobił dwa zdjęcia - jedno przedstawiające Ziemię, a drugie Wenus. Kiedy trafiły one do zespołu zajmującego się obsługą misji, naukowcy połączyli je w panoramę. Dobrze oddaje ona perspektywę i pokazuje, jak daleko od domu jest marsjański łazik.



Na załączonym zdjęciu obie planety są ledwo widoczne - mają postać małych punktów na jasno oświetlonym niebie. Ale sytuacja nie zawsze tak wygląda.

Zdjęcie Na tym niezwykłym zdjęciu widać jednocześnie Ziemię i Wenus / NASA

O tej porze roku w marsjańskiej atmosferze jest bardzo dużo pyłu. Cząsteczki odbijają światło słoneczne, przez co niebo jest wyjątkowo jasne. To oznacza, że gwiazdy są trudniejsze do dostrzeżenia - podobnie zresztą, jak i planety.



W 2014 r. Mastcam wykonał inne zdjęcie Ziemi - na nim niebo było znacznie ciemniejsze, a ponadto można było dostrzec również Księżyc.