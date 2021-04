Wkrótce na orbitę trafi pierwszy drewniany satelita

​Pierwszy na świecie drewniany satelita może trafić na orbitę jeszcze w tym roku. Zbudowany przez studentów satelita dotrze w kosmos na pokładzie rakiety nośnej Rocket Lab.

Zdjęcie WISA WOODSAT / materiały prasowe

Projekt o nazwie WISA WOODSAT ma na celu wysłanie w kosmos małego satelity, którego zewnętrzna powłoka wykonana jest ze sklejki.

"Naszym celem jest umieszczenie pierwszego w historii drewnianego satelity na orbicie okołoziemskiej do końca 2021 roku" - napisał zespół WISA WOODSAT na Twitterze w poniedziałek 12 kwietnia.



Projekt z Finlandii, sponsorowany przez producenta sklejki WISA, może być postrzegany przez niektórych jako niewiele więcej niż chwyt reklamowy, jednak dzięki niemu satelita studencki zostanie wysłany w kosmos. Projekt wykorzystuje format CubeSat o nazwie Kitsat - sześcian o boku 10 cm - który został zaprojektowany specjalnie do użytku edukacyjnego.



Satelity typu CubeSat to maleńkie satelity, które mogą pełnić szeroki zakres funkcji. W 2019 roku, projekt LightSail zainspirowany przez Carla Sagana z Planet Society, pokazał, że małe, lekkie satelity mogą być napędzane za pomocą żagla zasilanego wyłącznie fotonami ze Słońca.



W przypadku WISA WOODSAT, CubeSat, o którym mowa, jest w dużej mierze częścią eksperymentu naukowego prowadzonego przez studentów z całej Finlandii. Model satelity, który pierwotnie został wysłany w kosmos na balonie, został teraz ulepszony i dotrze w kosmos na pokładzie rakiety nośnej Rocket Lab. Ponieważ WISA jest sponsorem startu, satelita będzie miał zewnętrzną warstwę sklejki. Ten uniwersalny materiał drewniany nie posłuży zbyt długo w kosmosie - choć technicznie rzecz biorąc, pozwoli na samo wystrzelenie satelity.