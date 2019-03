NASA opublikowała nowe, spektakularne zdjęcia Wielkiej Czerwonej Plamy na Jowiszu.

Zdjęcie Wielka Czerwona Plama w obiektywie JunoCam /NASA

Od lipca 2016 r. sonda kosmiczna Juno orbituje wokół Jowisza i wciąż dostarcza cennych informacji o planecie. Jej misja ma trwać do 2021 r., więc można się spodziewać, że zrobi dla nas jeszcze sporo niezwykłych zdjęć.



Najnowsze fotografie przesłane na Ziemię pokazują Wielką Czerwoną Plamę w dokładniejszy sposób, niż kiedykolwiek wcześniej. Kevin M. Gill z NASA opublikował kilka nowych zdjęć wykonanych przez aparat JunoCam, który rzuca nowe światło na najbardziej rozpoznawalny element gazowego olbrzyma.



Wielka Czerwona Plama to ogromny antycyklon od co najmniej 355 lat wiejący na Jowiszu. Burza jest tak gigantyczna, że można ją obserwować z Ziemi za pomocą amatorskich teleskopów. Wielka Czerwona Plama ma zmienne wymiary 24-40 tys. na 12-14 tys. km i obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wykonując pełny obrót w ciągu 6 dni.



