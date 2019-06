Tajemniczy błysk na Marsie - co to może być?

Na nowym zdjęciu wykonanym przez sondę Curiosity widać tajemniczą poświatę na Marsie. Czym ona jest?

Zdjęcie Takie zdjęcie uchwyciła sonda Curiosity. Czym jest tajemniczy obiekt? /NASA

Fotografia, która ukazuje światło unoszące się nad powierzchnią planey, została wykonana 16 czerwca, czyli Sol 2438 misji Curiosity. Marsjańskie Sol to odpowiedniki ziemskiej doby słonecznej, tj. czas pomiędzy kolejnymi górowaniami Słońca na Marsie. Sol trwa 24 godziny, 39 minut i 35 sekund, co oznacza, że pełny obieg Czerwonej Planety wokół Słońca trwa 687 dni.



Na Marsie dostrzeżono pewną anomalię, chociaż prawdopodobnie nie świadczy ona o obecności istot pozaziemskich. Na pokładzie Curiosity znajduje się aż 17 kamer, które wyłapują wszystko, co w okolicy łazika na Czerwonej Planecie.



Curiosity najwięcej zdjęć wykonuje za pomocą dwóch kamer masztowych, które działają jak lewe i prawe oko. Gdyby światło odbijało się od błyszczącej skały, prawdopodobnie trafiłoby do obu kamer, choć nie zawsze tak jest. W tym przypadku obiekt został wychwycony przez prawą kamerę, na zdjęciu zrobionym przez lewą go nie widać.



Osoby, które wierzą, że był to statek kosmiczny, powinny zastanowić się raz jeszcze. Musiałby być to naprawdę szybki statek kosmiczny, ponieważ surowe dane pokazują, że na zdjęciach zrobionych ułamki sekund po sobie, obiektu nie widać. NASA przekonuje, że jasna plama to tak naprawdę promieniowanie kosmiczne.



- Na tysiącach zdjęć, które otrzymujemy od sondy Curiosity co tydzień, widzimy takie plamy bardzo często. Mogą być one wywołane uderzeniami promieni kosmicznych lub światłem słonecznym odbijającym się od powierzchni skał - powiedział Justin Maki, lider zespołu obsługującego Curiosity.



Promieniowanie kosmiczne, które rozchodzi się po całym wszechświecie często zderza się z przedmiotami, takimi jak kamery. Takie zdarzenie może powodować rozbłysk, który jest widoczny tylko na jednej klatce.