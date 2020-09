Wykorzystując sztuczną inteligencję, brytyjscy naukowcy potwierdzili istnienie 50 egzoplanet.

Zdjęcie Odkrywanych egzoplanet będzie coraz więcej /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Warwick zastosowali uczenie maszynowe do potwierdzenia istnienia 50 planet pozasłonecznych. Warto zaznaczyć, że planety są niewdzięcznymi ciałami niebieskimi do obserwacji - niektóre wielkości Neptuna, a inne mniejsze od Ziemi. Niektóre okrążające gwiazdy macierzyste w ciągu setek dni, a inne zaledwie w 24 godziny.



To nie pierwszy raz, gdy uczenie maszynowe zostało wykorzystane do poszukiwania planet poza Układem Słonecznym. Obserwatoria przeszukujące nocne niebo generują mnóstwo danych. Uczeni używają algorytmów do wychwytywania powtarzających się sygnałów, które mogą świadczyć o obecności planety.



Jeżeli jakiś obiekt wygląda obiecująco, staje się kandydatem na planetę. Takiego kandydata należy następnie zweryfikować, co można zrobić różnymi metodami. Po raz pierwszy zastosowano algorytm do automatycznego potwierdzenia, czy dany obiekt jest planetą, czy nie.



- Jeśli chodzi o ocenę kandydatów na planety, nikt wcześniej nie używał techniki uczenia maszynowego. Uczenie maszynowe było używane do oceniania kandydatów na planetę, ale nigdy w ramach badań, które jednoznacznie wskazują planety. Zamiast mówić, którzy kandydaci z większym prawdopodobieństwem będą planetami, możemy teraz powiedzieć, jakie jest dokładne prawdopodobieństwo statystyczne. Tam, gdzie prawdopodobieństwo, że kandydat jest fałszywie pozytywny, jest mniejsze niż 1 proc., uważa się, że planeta jest potwierdzona - powiedział dr David Armstrong z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warwick.



Uczeni uważają, że to podejście można by zastosować wraz z obecnymi metodami do pomocy przy dużych zbiorach danych. Satelita TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) zidentyfikował już 1835 kandydatów na egzoplanety, a zespół misji spodziewa się, że ostateczna liczba odkryć egzoplanet przez TESS wyniesie około 13 000.