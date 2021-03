Starship SN11 - eksplozja w trakcie lotu

30 marca doszło do testu pojazdu SN11 firmy SpaceX. W trakcie lotu doszło do eksplozji.

Reklama

Zdjęcie Ostatnie ujęcie z pokładu SN11. Fot. SpaceX /materiały prasowe

Firma SpaceX konsekwentnie wykonuje testy prototypów pojazdu Starship. wykonane zostały loty modeli SN5, SN6, SN8, SN9 oraz SN10 - te trzy ostatnie były lotami na wyższy pułap (10 i 12,5 km).

Reklama

30 marca doszło do testu pojazdu SN11 firmy SpaceX. Test odbył się we mgle. Pomimo tego SpaceX postanowiło przeprowadzić test.

Start i lot do pułapu około 10 km przebiegł prawidłowo. Obrót i początek powrotu do lądowania także. Niestety, w trakcie lądowania doszło do eksplozji. Ta eksplozja nastąpiła na pewnej wysokości, gdyż szczątki SN11 spadły dookoła miejsca startowania/lądowania. Do eksplozji doszło tuż przed 6. minutą lotu.

Wideo youtube

Z dostępnych informacji wynika, że jeden z trzech silników odnotował poważne problemy i był przyczyną tej eksplozji. Firma SpaceX przez najbliższe tygodnie będzie prawdopodobnie analizować dane z tego lotu - można się spodziewać, że później dojdzie do publikacji przynajmniej części informacji.



Krzysztof Kanawka