Starship i Super Heavy w pełnej krasie - robi wrażenie

Starship i Super Heavy "reprezentują system transportowy wielokrotnego użytku zaprojektowany do przenoszenia załogi i ładunków na orbitę okołoziemską, Księżyc, Marsa i dalej", jak możemy przeczytać na stronie SpaceX. Firma twierdzi również, że "Starship będzie najpotężniejszą rakietą nośną na świecie, jaka kiedykolwiek powstała".

SpaceX przetransportował Starship i Super Heavy z hali montażowej do bazy Starbase 3 sierpnia. Firma będzie teraz poddawać statek serii testów, aby przygotować go do próby startu orbitalnego, która "może nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy", jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.



To będzie dopiero pierwszy przystanek w podróży Starship na Marsa. Potem już tylko SpaceX musi zbudować 1000 kolejnych maszyn - Musk powiedział w 2019 r., że jego zdaniem potrzeba będzie tylu statków kosmicznych, aby w ciągu dwóch dekad założyć pierwsze miasto na Marsie.