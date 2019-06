NASA planuje budowę Starshade, koronografa w kształcie słonecznika, który pozwoli na odkrywanie niewidocznych klasycznymi technikami planet pozasłonecznych.

Zdjęcie Starshade pozwoli odkryć tajemnice egzoplanet? /materiały prasowe

Koronograf to instrument astronomiczny służący do obserwacji korony słonecznej. Jest wyposażony w przesłonę odcinającą światło pochodzące z tarczy Słońca. Dzięki niemu możliwa jest obserwacja korony słonecznej niezależnie od momentów całkowitych zaćmień Słońca. Może być także wykorzystywany do obserwacji komet znajdujących się blisko naszej gwiazdy.



Starshade ma wchodzić w skład misji New Worlds, czyli projektu mającego na celu blokowania światła w pobliżu gwiazd, w celu obserwowania na ich orbitach planet. Misja ma wykorzystywać teleskop kosmiczny i oddzielną jednostkę latającą oddaloną ok. o 40 000 km od niego. Ten drugi instrument byłby wyposażony w duży, płaski, parasol zaprojektowany do blokowania światła gwiazd, potencjalnie umożliwiając teleskopowi bezpośrednie obserwacje obcych planet, wielkością zbliżonych do Ziemi. Aby projekt zadziałał, oba obiekty musiałyby być bardzo precyzyjnie ustawione, a różnica w linii prostej nie powinna przekraczać 1 m.



Na razie NASA nie ma w planach misji gwiazdowych, a głównym celem misji jest budowa koronografu do obserwacji Słońca.



- Trudno sobie wyobrazić odległości, o których mówimy w przypadku technologii gwiazd - powiedział Michael Bottom, inżynier NASA.



Wszelkie odchylenia mogłyby zaowocować błędnymi pomiarami. Niewielkie fluktuacje można by skorygować za pomocą kamer umieszczonych wewnątrz teleskopów. Zespół Bottoma opracował specjalny program komputerowy, który miałby sprawdzić, czy ta technika jest skuteczna. Pierwsze wyniki były zadowalające.



Opracowanie skutecznych instrumentów korygujących położenie obu obiektów oznacza, że technologie gwiazdowe są możliwe. A dzięki nim, obserwacje egzoplanet, o których nie śniło się filozofom.