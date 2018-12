Dokładnie 1 stycznia 2019 r. sonda New Horizons dotrze do Ultima Thule, czyli maleńkiej planetoidzie z grupy obiektów transneptunowych z Pasa Kuipera.

Zdjęcie Sonda New Horizons spotka się z planetoidą Ultima Thule już niebawem /NASA

Naukowcy zaangażowani w projekt potwierdzili, że Ultima Thule - znana także jako (486958) 2014 MU69 - nie ma księżyca, pierścieni ani innych struktur, które mogłyby utrudniać przelot sondy New Horizons. Biorąc pod uwagę te odkrycia, uczeni postanowili utrzymać sondę na pierwotnej i najbliższej planetoidy trajektorii.



Sonda New Horizons zbliży się do planetoidy na odległość zaledwie 3500 km. Ze względu na ogromną prędkość przelotu 50 700 km/h min, nawet najdrobniejsze ziarenko lodu lub pyłu może zagrozić powodzeniu misji.



- Nasz zespół czuje się jakbyśmy lecieli razem z sondą, jakbyśmy byli marynarzami siedzącymi w bocianim gnieździe szukając niebezpieczeństw na horyzoncie. Jesteśmy zgodni, że sonda powinna zostać na pierwotnej trajektorii, a nasza rekomendacja spotkała się z aprobatą - powiedział Mark Showalter, jeden z członków misji.



Sonda New Horizons wykonał ostatnią trajektorię korygującą i zmierza w kierunku Ultima Thule. Spotkanie z najdalszą znaną nam planetoidą odbędzie się już wkrótce.