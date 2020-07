SpaceX Crew Dragon wraca do domu

Astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley wrócą na Ziemię 2 sierpnia, kończąc tym samym pełny test statku kosmicznego Dragon.

Zdjęcie Astronauci wrócą na Ziemię statkiem Dragon /NASA

30 maja 2020 r. przeszedł do historii, bo to właśnie tego dnia statek kosmiczny Dragon, przewożący dwóch astronautów - Roberta Behnkena i Douglasa Hurleya - został wystrzelony wraz z rakietą Falcon 9 w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).



W niedzielę, 2 sierpnia, astronauci wrócą na Ziemię tym samym statkiem kosmicznym, który zabrał ich na ISS (nazwanym Endeavour). Będzie to najważniejsza część lotu Demo-2, w której nadrzędnym celem jest bezpieczne sprowadzenie astronautów do domu.



Gdy Robert i Douglas wejdą na pokład Endeavour, przygotują wszystko do lotu, a statek odłączy się od śluzy ISS i uruchomi silniki, aby osiągnąć odpowiedni dystans od stacji. Kluczowym etapem będzie odsłonięcie osłony termicznej kapsuły zaraz przed tym, jak statek kosmiczny wejdzie w naszą atmosferę. To prawdopodobnie najtrudniejszy etap misji.



Astronauci ponownie wejdą w atmosferę ziemską osiągając prędkość 25 razy większą niż prędkość dźwięku. Spowoduje to ogromne tarcie powietrza, a temperatura na zewnątrz statku rozgrzeje się do 1925oC.



Statek kosmiczny SpaceX z astronautami na pokładzie dotrze do Ziemi w niedzielę 2 sierpnia przed południem. Do wodowania dojdzie na Oceanie Atlantyckim o godz. 11:42. Misja powrotna będzie transmitowana przez NASA.