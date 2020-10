Sonda OSIRIS-REx pobrała próbki z Bennu

​Sonda kosmiczna OSIRIS-REx wykonała swoją misję i pobrała próbki skał z planetoidy Bennu.

Zdjęcie Sonda OSIRIS-REx zbliżająca się do Bennu /materiały prasowe

Większość osób zna osiem dużych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym, ale planety nie są jedynymi interesującymi obiektami w naszej okolicy. Mniejsze, ale wciąż spore fragmenty skalne znane jako planetoidy kryją w sobie równie wiele tajemnic. Jedna z nich - Bennu - może wkrótce ujawnić swoje sekrety, a to dzięki ryzykownej, ale udanej misji NASA.

Kilkanaście minut po północny polskiego czasu, świat obiegła informacja, że misja pobrania próbek skał i pyłu z powierzchni planetoidy Bennu się udała. Najbardziej niezwykłe w całej operacji jest to, że sonda OSIRIS-REx miała na to niezwykle mało czasu - zaledwie ok. 5 sekund. Naukowcy mają nadzieję, że pobrana próbka zawiera fragmenty wody i materii organicznej sprzed 4,5 mld lat.



Zainteresowanie naukowców planetoidą Bennu jest całkiem zrozumiałe i wykracza poza niezwykłą orbitę obiektu, która przybliża ją do Ziemi bardziej niż jakąkolwiek inną planetoidę. Uczeni twierdzą, że Bennu jest jednym z cichych świadków narodzin Układu Słonecznego i może skrywać wskazówki dotyczące tego, skąd wzięło się życie na Ziemi.



Sonda OSIRIS-REx bada powierzchnię ciała niebieskiego od grudnia 2018 r. Z próbkami wróci na Ziemię 24 września 2023 r. Skały przez długie lata będą analizowane przez naukowców.



Zgodnie z obliczeniami NASA, planetoida Bennu ma 1 na 2700 szans na kolizję z Ziemią pod koniec XXI wieku.