Sonda Hayabusa2 pobrała próbki z Ryugu

Japońska sonda Hayabusa2 z powodzeniem zebrała materiał spod powierzchni planetoidy Ryugu.

Zdjęcie Zdjęcia wykonane z powierzchni planetoidy Ryugu /materiały prasowe

Hayabusa2 to sonda kosmiczna należąca do agencji JAXA, która od jakiegoś czasu krążyła wokół planetoidy Ryugu. Po raz pierwszy sonda wylądowała na Ryugu w lutym bieżącego roku. Statek pobrał próbki z powierzchni obiektu i wzniósł się do góry. 11 lipca podjęto kolejną próbę lądowania, która także zakończyła się sukcesem. Celem misji było także pobranie próbek z powierzchni planetoidy.

Pobranie próbek z Ryugu jest ogromnym sukcesem, ponieważ planetoidy pozostają niezmienione od miliardów lat. Badanie materiału pochodzącego z ich powierzchni pozwala na odkrycie tajemnic przeszłości.



To jeszcze nie koniec misji sondy na powierzchni planetoidy. Jeszcze w tym miesiącu, na powierzchni Ryugu zostanie uruchomiony łazik, który będzie przeprowadzał dodatkowe badania.



Hayabusa2 to następca sondy Hayabusa, dzięki której udało się dostarczyć pierwszy raz w historii próbki pochodzące z asteroidy.