Skąd wziął się lód na Księżycu?

Powierzchnia księżycowego bieguna południowego jest pełna kraterów pokrytych lodem, ale to, skąd woda pojawiła się na Srebrnym Globie, pozostaje tajemnicą. Naukowcy przekonują, że lodowe kratery mogą być wynikiem zderzeń, do których doszło podczas kolizji komet lub asteroid.

Zdjęcie Księżycowe kratery wypełnia lód pochodzący z różnych źródeł /NASA

Ze względu na unikalne nachylenie orbity Księżyca, jego regiony polarne są trwale zacienione i nie otrzymują bezpośrednio światła słonecznego. Bardzo niskie temperatury panujące na powierzchni pomogły podtrzymać występowanie lodu. Mimo jego obecności, nie jest jasne, skąd woda w ogóle wzięła się na Srebrnym Globie.



Aby określić wiek lodu, naukowcy najpierw określili wiek 20 kraterów znajdujących się na południowym biegunie Księżyca, które są obserwowane przez sondę LRO. Starsze kratery wykazywały więcej oznak "starości" na brzegach, a także ślady po asteroidach lub kometach, które uderzały w powierzchnię Srebrnego Globu.



- Wiek tych złóż może potencjalnie powiedzieć nam coś więcej o pochodzeniu lodu, co z kolei pomoże zrozumieć źródła i rozkład wody w wewnętrznym Układzie Słonecznym. Do celów eksploracyjnych musimy zrozumieć boczne i pionowe rozkłady tych złóż, aby uzyskać jak najlepszy dostęp do nich - powiedział Ariel Deutsch, główny autor badań.



Większość lodu znaleziono w kraterach liczących co najmniej 3 mld lat. Ponieważ lód nie może być starszy od krateru, naukowcy uważają, że lód jest co najwyżej w tym samym wieku. W starszych, większych kraterach lód był niejednolity z powodu bombardowań asteroid i komet. Jeżeli lód na Księżycu jest w różnym wieku, prawdopodobnie pochodzi z dwóch różnych źródeł.



Ale jak do tego doszło? Kiedy Księżyc był jeszcze młody, był uderzany przez całkiem dużo komet i asteroid. Uważa się, że starszy lód znaleziony w kraterach prawdopodobnie pochodził z tego źródła, podczas gdy młody został dostarczony albo poprzez mikrometeoryty, albo przez interakcje z wiatrem słonecznym. Ale aby mieć pewność, trzeba pobrać próbki księżycowej gleby. Będzie to jednym z celów programu Artemis, którego start jest planowany na najbliższe 5 lat.