Wrocławska firma SatRevolution złożyła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wniosek o uprawnienia radiowe dla REC - pierwszej konstelacji satelitarnej, umożliwiającej obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym. To przełom w pracach nad rozwiązaniem, którego efektem będzie umieszczenie na orbicie, liczącej około tysiąca nanosatelitów, konstelacji.

Zdjęcie ScopeSat to podstawowa jednostka konstelacji /materiały prasowe

SatRevolution jest pierwszą polską firmą, która od początku istnienia realizuje plan polegający na budowie i umieszczeniu na orbicie konstelacji satelitów. Docelowo firma planuje wynieść w przestrzeń kosmiczną około tysiąca nanosatelitów obserwacyjnych. Prace podzielone zostały na kilka etapów - w pierwszym, do 2022 roku na orbicie znajdzie się 16 satelitów, następnie ich liczba zostanie zwiększona do 66. Finalnie, w 2026 roku, konstelacja ma osiągnąć około tysiąca jednostek obrazujących.



Poza pracami inżynierskimi trwają procedury formalne, umożliwiające realizację projektu. W lutym wrocławscy inżynierowie złożyli do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o uprawnienia radiowe dla konstelacji. Instytucją decydującą o ich przydzieleniu jest Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. ITU ) - wyspecjalizowana agenda ONZ. W złożonym wniosku inżynierowie określili charakter misji oraz zdefiniowali jej szczegółowe parametry, w tym: obszar odbiorczy sygnału przesyłanego z satelitów, stacje naziemne oraz wybrane częstotliwości transmisji. Tym samym, dzięki pracy inżynierów z SatRevolution, Polska wkroczy w nowy rozdział rozwoju sektora kosmicznego.

REC będzie pierwszą konstelacją satelitów obrazujących Ziemię w czasie rzeczywistym.

Reklama

Podstawowa jednostka konstelacji to satelita obserwacyjny ScopeSat. Jego konstrukcja bazuje w części na projekcie Światowid - pierwszego polskiego nanosatelity obserwacyjnego, którego platforma NanoBus rozbudowana zostanie o napęd jonowy - wydłużający czas misji oraz umożliwiający deorbitację po jej zakończeniu, udoskonalone układy sterowania, nowy komputer pokładowy do bieżącego przetwarzania agregowanych danych oraz wysoko wydajny układ radiowy pracujący w paśmie X. Ponadto w docelowym projekcie wykorzystany zostanie rozkładany teleskop DeploScope z aperturą segmentową, umożliwiającą osiągnięcie bardzo wysokiej rozdzielczości obrazowania o wartości lepszej niż 1 m. Zastosowanie instrumentu DeploScope pozwoli diametralnie zmniejszyć rozmiar i masę satelity, a konsekwencją redukcji masy będzie zaś zmniejszenie kosztów jego budowy oraz, co najważniejsze, wyniesienia na orbitę. Jak przewidują wrocławscy inżynierowie pierwszy satelita systemu REC powinien kosztować około 5-6 mln zł, zaś każdy kolejny już w okolicy 1,5 mln zł.



List intencyjny w sprawie wykorzystania zobrazowań Ziemi pochodzących z konstelacji REC podpisał już UNITAR. Dane satelitarne chce wykorzystać w zaawansowanym technologicznie programie UNOSAT, dostarczającym analizy obrazu i rozwiązania satelitarne dla państw członkowskich ONZ oraz międzynarodowych organizacji pomocowych i rozwojowych. Służy on wspieraniu działań z obszaru pomocy humanitarnej, bezpieczeństwa czy planowania rozwoju terytorialnego.