Satelita z żaglem słonecznym wkrótce na orbicie

Za kilka dni satelita LightSail 2 zostanie wystrzelony w kosmos za pomocą rakiety SpaceX Falcon Heavy. Celem misji będzie przetestowanie unikalnego sposobu na przemieszczanie się wykorzystującego promieniowanie słoneczne.

Zdjęcie Wizja artystyczna satelity LightSail 2 /materiały prasowe

Satelita LightSail 2 waży ok. 5 kg i ma rozmiary bochenka chleba. Gdy satelita znajdzie się już w przestrzeni kosmicznej, rozłoży żagiel słoneczny i spróbuje podnieść swoją orbitę dzięki promieniowaniu naszej gwiazdy.



Żagle słoneczne działają dzięki wykorzystaniu pędu lekkich cząstek zwanych fotonami. Aby być skutecznym, materiał budulcowy żagla musi być superlekki. Mimo że koncepcja żagli słonecznych nie jest nowa, bo zaproponował ją już Kepler w 1608 r., to dopiero w ostatnich latach możliwa stała się ich budowa.



Jeżeli misja LightSail 2 się powiedzie, będzie to pierwszy statek kosmiczny, który zmieni wysokość swojej orbity wokół Ziemi przy pomocy światła słonecznego.



Żagiel słoneczny LightSail 2 jest wykonany z mylaru, specjalnej folii poliestrowej. Ma 32 m2, ale tylko 4,5 mikrona grubości - jest cieńszy niż pajęcza sieć.



Zgodnie ze swoją nazwą, LightSail 2 ma poprzednika. W 2015 r. w kosmos poleciał satelita LightSail 1. Jego celem było przetestowania systemu rozkładania żagla słonecznego, ale nie podejmowano prób zmiany orbity przy pomocy promieniowania słonecznego.