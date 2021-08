Rok "na Marsie" - NASA szuka śmiałków

Wydrukowany w 3D marsjański moduł mieszkalny został stworzony przez ICON i nosi nazwę Mars Dune Alpha. Habitat ma powierzchnię 1700 m2 i będzie domem dla czterech członków załogi w ciągu roku. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w tej misji, będą musieli wykonywać zadania podobne do tych stawianych przed astronautami na Marsie.

Zalicza się do nich np. wymianę informacji z zespołem NASA JPL, a także symulowane spacery kosmiczne i badania naukowe. Różne wyzwania, które można napotkać podczas przyszłych misji załogowych będą również częścią tego testu - przykłady obejmują awarię sprzętu i "stresory środowiskowe".



Niestety, do testu nie może zapisać się każdy - tylko obywatele USA w wieku od 30 do 55 lat, niepalący i biegle posługujący się językiem angielskim. NASA twierdzi, że użyje swoich standardowych kryteriów dla kandydatów na astronautów, co oznacza, że istnieją pewne główne wymagania dotyczące wykształcenia i referencji.



Zdjęcie Wizualizacja prac nad habitatem. Fot. ICON / materiały prasowe

Kandydaci muszą mieć co najmniej 1000 godzin spędzonych na pilotowaniu samolotu lub tytuł magistra z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie STEM. Ponadto, kandydaci muszą mieć co najmniej dwa lata pracy w programie doktoranckim STEM, ukończone studia medyczne lub program pilotażu próbnego.



Zgłoszenia załogi będą przyjmowane do 17 września. Pełną listę wymagań i szczegóły dotyczące sposobu aplikowania można znaleźć na oficjalnej stronie NASA.