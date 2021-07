Kosmiczny wyścig miliarderów o pierwszy turystyczny lot na suborbitę wszedł w ostatnią fazę. Richard Branson zapowiedział, że odbędzie suborbitalny lot 11 lipca, czyli dziewięć dni przed planowaną podróżą Jeffa Bezosa.

Zdjęcie Richard Branson i jego załoga Virgin Galactic - ich lot ma się odbyć 11 lipca / materiały prasowe

"Zawsze byłam marzycielem. Mama nauczyła mnie nigdy się nie poddawać i sięgać gwiazd. 11 lipca nadszedł czas, aby zamienić marzenia w rzeczywistość"- napisał Branson, zapowiadając historyczny lot.

Zarówno Virgin Galactic Bransona, jak i Blue Origin Bezosa będą oferowały loty suborbitalne, tzn. docierające na granicę przestrzeni kosmicznej, podczas których pasażerowie spędzą w stanie nieważkości kilka minut. Firma Bezosa ma wynieść kapsułę z pasażerami za pomocą rakiety, zaś Bransona - specjalnego samolotu.



Virgin Galactic i lot Unity 22 z Bransonem

Rakietoplan SpaceShipTwo odbędzie lot z sześcioma członkami załogi, jedną z nich będzie Branson. Oprócz tego w misji o nazwie Unity 22 wezmą udział technicy i piloci. Jak przebiegnie cała operacja? Rakietoplan oddzielił się od statku matki, a potem osiąganie wysokość około 90 km. Virgin Galactic ostatni, udany test, przeprowadziło 23 maja. Teraz przyszła pora na lot z załogą. Gdyby nie planowana na dziewięć dni później misja New Sherpard z Jeffem Bezosem na pokładzie, zapewne Branson nie przyspieszyłby swojego lotu. Pragnie on jednak wyprzedzić założyciela firmy Amazon.

Blue Origin i misja New Shepard z Bezosem

Zaplanowany na 20 lipca pierwszy lot New Shepard będzie ważnym wydarzeniem w rozwoju turystycznych lotów kosmicznych. W podróży weźmie udział założyciel Amazona Jeff Bezos oraz jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk, a także osoba, która wylicytowała bilet za 28 mln dolarów. New Shepard wzniesie się ok. 100 km nad Ziemię, a uczestnicy lotu przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości.



Obie firmy w przyszłości będą sprzedawały bilety na regularne loty tego typu. Przed nimi jeszcze długa droga. -Jesteśmy na naprawdę wczesnym etapie, jeśli chodzi o to, jak korzystamy z przestrzeni kosmicznej - twierdzi Victoria Samson z Secure World Foundation w wywiadzie dla Axios.

A co Elonem Muskiem i SpaceX?

Współtwórca Tesli i SpaceX pójdzie krok dalej - w 2023 rok planuje pierwszy komercyjny lot dookoła Księżyca. Ale najpierw swój pojedynek w kosmosie muszą przeprowadzić Bezos i Branson.