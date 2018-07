Rekordowy lot VSS Unity

VSS Unity - samolot kosmiczny Virgin Galactic - odbył swój najwyższy dotąd lot, docierając na wysokość 52 km i osiągając pułap mezosfery.

Zdjęcie VSS Unity osiągnął wysokość 52 km /materiały prasowe

VSS Unity rozwinął prędkość ponad 2,5 razy większą od prędkości dźwięku i bezpiecznie wylądował na pustyni Mojave.



- Towarzyszył mi dreszcz emocji od początku do końca. Silnik rakietowy Unity znów świetnie się spisał, a pilot Mike Masucci wylądował gładko. To był nowy rekord wysokości dla nas obu w kokpicie, nie mówiąc już o manekinie z tyłu. Widoki Ziemi z czarnym niebem były wspaniałe - powiedział Dave Mackay, główny pilot VSS Unity.



Był to trzeci lot statku VSS Unity z użyciem własnego napędu w ciągu niecałych czterech miesięcy. Piloci wprowadzili maszynę w niemal pionowy lot, uruchamiając silniki dokładnie na 42 sekundy. VSS Unity osiągnął prędkość maksymalną 2,47 Ma.



Ten lot testowy miał na celu zbadanie aerodynamiki przy prędkościach naddźwiękowych oraz dynamiki termicznej. Badano także aspekty potencjalnego przewożenia turystów oraz warunki panujące w kabinie.



Nie wiadomo jeszcze, ile podobnych prób odbędzie się, zanim VSS Unity trafi do komercyjnego użytku.