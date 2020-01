Start programu Artemis jest coraz bliżej. Do 2024 r. na powierzchni Księżyca ma stanąć kolejny mężczyzna i pierwsza kobieta w historii. Będzie to możliwe dzięki NASA Space Launch System (SLS), najpotężniejszej rakiecie nośnej, jaką kiedykolwiek zbudowano. Jej szkielet jest już gotowy.

Zdjęcie Rakieta SLS jedzie na testy /NASA

Ze względu na swój rozmiar, wszystkie pięć podstawowych segmentów SLS zbudowano osobno, a następnie połączono. Konstrukcja mierząca 65 m długości jest gotowa. Podstawowy segment rakiety uważany za jej "elektrownię", z czterema silnikami RS-25 i dwoma zbiornikami zdolnych do pomieszczenia 2,7 mln litrów paliwa każdy.



8 stycznia 2020 r. główny moduł załadowano na transporter Pegasus w celu przetestowania w NASA Stennis Space Center niedaleko Bay Saint Louis. Ta seria testów będzie ostatnią przed startem misji Artemis.



- Zakończenie pierwszego etapu budowy głównych etapów rakiety Systemu Launch Space stawia nas na progu nowej ery eksploracji kosmosu. Rakieta SLS została zaprojektowana tak, aby ewoluować, aby mogła wykonywać różnorodne misje, najpierw na Księżyc w misjach Artemis, a następnie na Marsa i inne miejsca w kosmosie - powiedział John Honeycutt, kierownik programu SLS.



Podróż z fabryki Michoud do miejsca testów to "tylko" 2 km, ale i tak rakieta wzbudziła ogromne emocje. Data uruchomienia Artemis 1 pozostaje nieznana, ale prawdopodobnie będzie to w listopadzie 2020 r., choć niektórzy wspominają o początku 2021 r. Podczas pierwszej misji na pokładzie nie będzie ludzi, a statek dokona bliskiego przelotu wokół Księżyca.