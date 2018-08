Przypadkowa obserwacja kosmicznego łowcy planet

Teleskop TESS - kosmiczny łowca planet nowej generacji - jest obecnie w fazie testów. Podczas jednego z nich dokonał zadziwiającej obserwacji komety odkrytej zaledwie kilka tygodni temu.

Zdjęcie Grafika przedstawiająca TESS /NASA

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) to teleskop kosmiczny należący do NASA, stworzony w celu poszukiwania egzoplanet metodą tranzytu. Jest to bezpośredni następca Kosmicznego Teleskopu Keplera. Podczas testowych zdjęć TESS uchwycił coś niezwykłego.



Kometa znana jako C/2018 N1 została odkryta przez satelitę NEOWISE 29 czerwca bieżącego roku, a nieco ponad miesiąc później uchwycił ją TESS. NEOWISE jest satelitą, którego zadaniem jest wykrywanie komet i asteroid w pobliżu Ziemi. C/2018 N1 jest oddalony od naszej planety o 48 mln kom, co stanowi mniej więcej 1/3 odległości od Słońca.



Pierwsze obserwacje sugerują, że kometa potrzebuje ponad 10 000 lat, by w pełni okrążyć Słońce. Obserwacje TESS nie są przełomowe pod względem naukowym, ale pokazują przesunięcie ogona komety w pozycji odpowiadającej wpływowi wiatru słonecznego.



Skoro TESS jest zdolny do takich obserwacji "przypadkowo", to w pełnym trybie na pewno popisze się jeszcze bardziej. Naukowcy oczekują, że najnowszy kosmiczny teleskop wykryje ponad 20 000 egzoplanet tranzytowych, w tym 500-1000 planet wielkości Ziemi i superziem.