Przygotowania do AX-1 - prywatnej misji na ISS

Trwają przygotowania do pierwszej prywatnej misji załogowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Misja otrzymała oznaczenie AX-1.

Grafika prezentująca start rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon 2. Fot. SpaceX

Na styczeń 2022 roku zaplanowano misję kapsuły Crew Dragon (Dragon 2) firmy SpaceX, którą wykona prywatna firma Axiom Space. Celem tej misji jest wysłanie czterech “prywatnych astronautów" na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Jaki jest postęp przygotowań?

Do tej prywatnej misji wybrano czterech astronautów: weteran Michael López-Alegría (w przeszłości NASA) będzie pełnić rolę dowódcy, zaś pozostała załoga to nowicjusze. Są to: Amerykanin Larry Connor, Kanadyjczyk Mark Pathy oraz Izraelczyk Eytan Stibbe. Częściową załogę zapasową pełnią Peggy Whitson (w przeszłości NASA) oraz John Shoffner.



W tej misji wykorzystana zostanie kapsuła Dragon 2, rakieta Falcon 9 oraz wyrzutnia LC-39A na Florydzie. Całkowity czas trwania misji planowany jest na 10 dni, z czego 8 “prywatni astronauci" spędzą na pokładzie ISS.

materiały prasowe

W maju odbyła się ciekawa telekonferencja prasowa NASA dotycząca misji AX-1. Wówczas poinformowano m.in. o podpisaniu porozumienia z NASA na wykonanie misji AX-1. NASA określa to porozumienie jako PAM (Private Astronaut Mission). W ramach porozumienia NASA dostarczy astronautom zasoby do pobytu na ISS, zaś Axiom dostarczy przestrzeń do sprowadzenia próbek z eksperymentów na Ziemię. Zapis tej telekonferencji prezentujemy poniżej.

Obecnie trwa trening astronautów do misji. Za kilka dni rozpoczną się ćwiczenia w warunkach mikrograwitacji oraz w wirówkach z przeciążeniem. Jesienią trwać będzie trening systemów pojazdu Dragon 2.