Światowid i KRAKsat - nanosatelity zaprojektowane i stworzone przez spółkę SatRevolution - zostały przekazane amerykańskiej firmie NanoRacks, przewoźnikowi NASA. Są gotowe do wyniesienia na Międzynarodową Stację Kosmiczną skąd zostaną wystrzelone już w przestrzeń kosmiczną.

Zdjęcie Polskie satelity już wkrótce trafią na ISS /materiały prasowe

Trwają przygotowania do kolejnego startu rakiety Antares, która wyniesie na orbitę bezzałogowy statek zaopatrzeniowy Cygnus NG-11. Na jego pokładzie znajdą się polskie nanosatelity - Światowid i KRAKSat - stworzone przez inżynierów z wrocławskiej firmy SatRevolution. Obecnie oba urządzenia umieszczane są na statku zaopatrzeniowym, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac sprawują specjaliści z NanoRacks. Start rakiety zaplanowany jest na 17 kwietnia br., z bazy Mid-Atlantic Regional Spaceport na wyspie Wallops w Virginii.

Reklama

Spółka SatRevolution prowadzi sprzedaż produktów na skalę międzynarodową, a szczególnie istotna jest dla niej ekspansja na czołowym dla branży kosmicznej rynku amerykańskim. Dlatego też firma otworzyła właśnie swoje pierwsze zagraniczne biuro w San Francisco, gdzie do końca roku planuje zatrudniać nawet 10 osób.



- Stany Zjednoczone to największy rynek satelitarny, zarówno jeśli chodzi zapotrzebowanie na technologie, jak i na dane satelitarne. Ponadto słynie z funduszy inwestycyjnych Venture Capital, a my jesteśmy projektem inwestycyjnym o szczególnie wysokim potencjale wzrostu - powiedział Grzegorz Zwoliński, Prezes Zarządu SatRevolution.



SatRevolution S.A. to innowacyjna polska firma z branży new space, której celem jest dostarczanie kompletnych rozwiązań satelitarnych. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i seryjnej produkcji nanosatelitów na potrzeby zarówno międzynarodowych agencji kosmicznych, jak i innych podmiotów: zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego.