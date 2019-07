Pleśń jest w stanie przetrwać w kosmosie

Pleśń jest obecna wszędzie tam, gdzie ludzie - także poza Ziemią, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Najnowsze wyniki badań sugerują, że pleśń jest w stanie przetrwać wysokie dawki promieniowania, co sugeruje, że zarodniki mogłyby przetrwać nawet na zewnątrz stacji kosmicznej.

Pleśń jest problemem na Ziemi, może być problemem w kosmosie

Naukowcy z German Aerospace Center wykazali, że zarodniki grzybów z rodzaju Aspergillus i Penicillium (oba występujące na pokładzie ISS) mogą przetrwać ekspozycję na promieniowanie X aż 200 razy wyższe od dawki, która zabiłaby człowieka. W połączeniu z dużą wytrzymałością na wysokie temperatury, promieniowanie UV i chemikalia, czyni to z pleśni idealne organizmy do rozprzestrzeniania się poza Ziemią.



- Teraz wiemy, że zarodniki grzybów są bardziej odporne na promieniowanie, niż myśleliśmy. Do tego stopnia, że musimy wziąć to pod uwagę podczas czyszczenia statków kosmicznych - wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli planujemy długotrwałą misję kosmiczną, możemy mieć pewność, że zarodniki pleśni ją przetrwają - powiedziała Marta Cortesao, mikrobiolog z German Aerospace Center, główna autorka badań.



Już od jakiegoś czasu wiadomo, że niektóre bakterie mogą przetrwać pobyt w przestrzeni kosmicznej. Wydaje się, że pleśń potrafi to samo. To wymusza konieczność aktualizacji protokołów ochrony planetarnej, aby nie zanieczyścić zarodnikami planet i księżyców podczas wysyłania na nie sond. Trzeba to wziąć pod uwagę również w kontekście planowanej załogowej misji na Marsa.



W eksperymentach laboratoryjnych zarodniki pleśni były narażone na promieniowanie X o intensywności 1000 Gy (Grejów). Dla porównania, promieniowanie X o intensywności 0,5 Gy jest progiem choroby popromiennej, a 5 Gy uznaje się za dawkę śmiertelną.



Pleśń na ISS