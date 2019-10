Pierwszym człowiekiem na Marsie może być kobieta

Pierwszym człowiekiem na Marsie będzie kobieta. Tak przynajmniej uważa szef NASA.

Zdjęcie Kobiety polecą na Marsa /123RF/PICSEL

NASA planuje wysłać ponownie ludzi na Księżyc, a przynajmniej jednym z członków załogi będzie kobieta. Nie zajmie dużo czasu, by kobiety zameldowały się także na Czerwonej Planecie.



- Jesteśmy świadomi, że pierwszą osobą na Marsie może być kobieta. Myślę, że to byłby kamień milowy - powiedział administrator NASA, Jim Bridenstine.



NASA nie ma obecnie konkretnych planów dotyczących lądowania ludzi na Marsie, bo Księżyc jest priorytetem na ten moment. Bridenstine przyznał, że pierwsi ludzie mogą wylądować na Marsie w latach 30. obecnego wieku.



- Jeżeli moja 11-letnia córka da sobie radę, w niedalekiej przyszłości będziemy mieć kobietę na Marsie - zażartował Bridenstine.



Ktokolwiek trafi na Marsa, jest prawdopodobnie jeszcze zbyt młody, by być astronautą. Wkrótce jednak zostanie wybrana pierwsza kobieta, która postawi swoją stopę na Księżycu. Misja jest planowana na rok 2024.