Para wodna nad Europą, księżycem Jowisza

Nowe badania potwierdziły, że nad Europą - jednym z księżyców Jowisza - występuje para wodna. To niezbędny składnik do potrzymania życia jakie znamy.

Zdjęcie Nad Europą występuje para wodna /NASA

Europa wraz z innym księżycem - Enceladusem - może być najlepszym miejscem do podtrzymania życia w Układzie Słonecznym. Pod powierzchnią Europy może znajdować się płynny ocean, a to z kolei warunki sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów. Znaleziono tam ślady soli, co sugeruje, że dno oceanu może być hydrotermicznie aktywne.



Teraz naukowcy NASA po raz pierwszy potwierdzili obecność pary wodnej nad powierzchnią Europy. Udało się to dzięki obserwacjom szóstego co do wielkości księżyca Jowisza przez jeden z największych teleskopów na Hawajach.



Na księżycu dostrzeżono pióropusze jakiegoś gazu w 1997 r. Do tej pory nie było jednak pewne, czego są to pióropusze. Udało się to potwierdzić dzięki spektrografowi z Obserwatorium WM Kecka na Hawajach.



"Wykryliśmy wystarczającą ilość wody wypływającej z Europy (2360 kg/s), aby wypełnić basen olimpijski w ciągu kilku minut" - czytamy w raporcie NASA.



Bardziej szczegółowe obserwacje Europy już niedługo. W połowie 2020 r. ma rozpocząć się misja Europa Clipper.