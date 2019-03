NASA opublikowała ostatnią panoramę wykonaną przez łazik Opportunity. Wygląda naprawdę spektakularnie.

Zdjęcie Tak wygląda ostatnia panorama Marsa widziana przez łazik Opportunity /NASA

Misja łazika Opportunity dobiegła już końca, gdyż NASA, pomimo licznych prób, nie była w stanie nawiązać z nim kontaktu. Upamiętniając dokonania urządzenia, naukowcy opublikowali spektakularną panoramę Czerwonej Planety.

Panorama powstała po złożeniu w całość 354 zdjęć, które sonda wykonała przy użyciu kamery Pancam. Powstały one między 13 maja i 10 czerwca 2018 roku. Niedługo potem na Marsie doszło do burzy, która przyczyniła się do awarii Opportunity.



NASA ponad 1000 razy próbowała nawiązać kontakt z łazikiem, ale żadna z prób nie zakończyła się sukcesem. W lutym bieżącego roku zadecydowano o zamknięciu misji.