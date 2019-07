​Odkryto niezwykłą planetoidę o najkrótszym znanym okresie obiegu Słońca. Obiekt oznaczony jako 2019 LF6 okrążą Słońce w ciągu około 151 dni.

Zdjęcie 2019 LF6 to jedna z nielicznych planetoid z orbitą wewnątrz orbity Ziemi /materiały prasowe

2019 LF6 ma 1 km średnicy i jest jedną z 20 znanych planetoid z grupy Atiry, których orbity znajdują się wewnątrz orbity Ziemi. Na swojej orbicie oddala się od Słońca bardziej od Wenus, a przy maksymalnym zbliżeniu jest bliżej niż planeta Merkury, okrążająca Słońce w ciągu 88 dni.

- W dzisiejszych czasach rzadko zdarza się namierzyć planetoidę o średnicy kilometra. 2019 LF6 jest bardzo nietypowa, zarówno ze względu na orbitę jak i na swoje rozmiary - jej unikalna orbita tłumaczy, dlaczego obiekt unikał wykrycia przez długie dekady dokładnych poszukiwań - powiedział Quanzhi Ye z Caltech, jeden z autorów odkrycia.



Jak ją odkryto?

Planetoida została odkryta za pomocą Zwicky Transient Facility (ZTF), kamery zainstalowanej w Obserwatorium Palomar, która cały czas poszukuje obiektów przejściowych, jak eksplodujące gwiazdy czy poruszające się planetoidy. ZTF idealnie nadaje się do namierzania planetoid Atira, które można dostrzec tylko o określonych porach dnia.



Do tej pory ZTF odkrył ok. 100 obiektów NEO i ok. 2000 planetoid w Pasie Głównym między Marsem a Jowiszem. Naukowcy mają nadzieję, że odkrywanych obiektów Atira wkrótce będzie więcej.