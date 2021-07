Obce Wybuchy na Marsie - NASA wie, co je spowodowało

Wybuchy metanu pojawiły się w systemach detekcji Curiosity sześć razy od czasu, gdy łazik wylądował w marsjańskim kraterze Gale w 2012 roku, ale naukowcy nie byli w stanie znaleźć ich źródła. Teraz, dzięki nowej analizie, udało się je namierzyć.

Aby obliczyć nieznane źródło metanu, naukowcy z California Institute of Technology (Caltech) wymodelowali cząsteczki metanu, dzieląc je na dyskretne pakiety. Biorąc pod uwagę prędkość i kierunek wiatru w momencie ich wykrycia, zespół prześledził "pakiety" metanu w czasie do ich możliwych punktów emisji.



Udało się wyznaczyć obszary, w których najprawdopodobniej znajduje się źródło metanu - jeden z nich jest zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od łazika.



"Odkrycia wskazują na aktywny region emisji na zachód i południowy-zachód od łazika Curiosity na północno-zachodniej powierzchni krateru. To może przywoływać zbieg okoliczności, że wybraliśmy miejsce lądowania dla Curiosity, które znajduje się obok aktywnego miejsca emisji metanu" - czytamy w raporcie.



Namierzenie źródeł metanu na Marsie jest ekscytujące, ponieważ prawie cały ten gaz w ziemskiej atmosferze ma pochodzenie biologiczne. Nawet jeśli metan jest produkowany przez procesy niebiologiczne, może wskazywać na aktywność geologiczną ściśle związaną z obecnością ciekłej wody - niezbędnego składnika do rozwoju życia w przeszłości lub obecnie.



Curiosity wykrył wybuchy metanu za pomocą instrumentu zwanego Przestrajalnym Spektrometrem Laserowym, który jest w stanie wykryć śladowe ilości tego gazu na poziomie mniejszym niż pół części na miliard (ppb), czyli mniej więcej tyle, ile szczypta soli wrzucona do basenu olimpijskiego. Skoki metanu, które doprowadziły zespół do potencjalnego źródła, zostały zarejestrowane na poziomie około 10 ppb.



Choć nadal nie wiemy, czy metan pochodzi od maleńkich form życia, wykrywalny okres życia metanu wynosi tylko 330 lat, po czym ulega on całkowitemu zniszczeniu pod wpływem światła słonecznego. Oznacza to, że cokolwiek wyprodukowało metan, może go produkować do dziś.