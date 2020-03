NASA ogłosiła oficjalną nazwę swojego kolejnego łazika. Postawiono na Perseverance (ang. wytrwałość).

Zdjęcie Łazik Perseverance /NASA

Perseverance będzie piątym łazikiem na Czerwonej Planecie, który zostawi swoje ślady na Marsie, podobnie jak wcześniej zrobiły to Sojourner, Spirit, Opportunity i Curiosity. Nazwa Perseverance została zaproponowana przez Aleksa Mathera, ucznia z Burke w stanie Wirginii.



- Wpis Aleksa uchwycił ducha eksploracji. Jak każda poprzednia misja badawcza, nasz łazik będzie musiał stawić czoła licznym wyzwaniom i dokona niesamowitych odkryć - powiedział Thomas Zurbuchen, zastępca administratora NASA.



Wszystkie nazwy marsjańskich łazików zostały nazwane przez dzieci w wieku szkolnym w ogólnokrajowych konkursach. Ostatni rozpoczął się w sierpniu 2019 r., a jury wyselekcjonowało 9 nazw, które udostępniono na stronie NASA. Łącznie oddano na nie 770 000 głosów.



Alex Mather, który jest "ojcem chrzestnym" łazika, został zaproszony wraz z rodziną na Przylądek Canaveral, aby być świadkiem startu Perseverance. Odbędzie się to podczas okna między 17 lipca a 5 sierpnia bieżącego roku. Ziemia i Mars będą w tym czasie w dobrych pozycjach względem siebie.



Perseverance wyląduje na Czerwonej Planecie w lutym 2021 r. Misja ma dwa główne cele: poszukiwanie śladów starożytnego życia, a także pobranie próbek skał, które wrócą na Ziemię. Nowy łazik opiera się na tej samej platformie technologicznej co Curiosity, ale ma precyzyjniejszy system pokładowy, który pomoże uniknąć mu niebezpieczeństw.