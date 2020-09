Nowy kosmiczny teleskop będzie szukał samotnych planet

​Nancy Grace Roman Space Telescope to nowy kosmiczny teleskop, który wkrótce będzie poszukiwał samotnych planet.

Zdjęcie Nancy Grace Roman Space Telescope /materiały prasowe

Nie wszystkie planety są związane z gwiazdami. W przestrzeni międzygwiezdnej istnieje klasa obiektów zwanych samotnymi planetami. Niektóre szacunki wskazują, że może być ich więcej w Drodze Mlecznej niż samych gwiazd. W ich odkryciu może pomóc potężny Nancy Grace Roman Space Telescope - 10 razy bardziej czuły niż istniejące obecnie teleskopy. Będzie on w stanie wykrywać samotne planety różnych rozmiarów - od wielkości Marsa, po gazowe olbrzymy.

- Odkryto kilka samotnych planet, ale aby uzyskać pełny obraz, konieczne będzie użycie Nancy Grace Roman Space Telescope. Da nam on zupełnie nowe możliwości. Wyobraź sobie naszą małą, skalistą planetę, poruszającą się swobodnie w kosmosie - to jest to, co ta misja pomoże nam znaleźć - powiedział Samson Johnson z Uniwersytetu Stanowego Ohio.



Nancy Grace Roman Space Telescope będzie szukał samotnych planet za pomocą techniki zwanej mikrosoczewkowaniem grawitacyjnym.



- Wszechświat mógłby być pełen samotnych planet, a my nawet byśmy o tym nie wiedzieli. Nie bylibyśmy w stanie ich wykryć bez dokładnego badania mikrosoczewkowania grawitacyjnego, tak, jak zrobi to Nancy Grace Roman Space Telescope - powiedział prof. Scott Gaudi, współautor badań.



Astronomowie są przekonani, że Nancy Grace Roman Space Telescope będzie w stanie ustalić ostateczną górną granicę samotnych planet w naszej galaktyce. Kosmiczny teleskop ma zostać uruchomiony w ciągu najbliższych pięciu lat.