Nowe zdjęcia Tytana w pełnej okazałości

Tytan - jeden z księżyców Saturna - jest szczególnie nieprzyjemnym obiektem do badań, gdyż ma gęstą atmosferę. Nowe zdjęcia pozwalają na wgląd w nature księżyca.

Zdjęcie Na Tytanie może występować życie /NASA

Zdjęcia zostały wykonane przy użyciu obserwacji w podczerwieni przy pomocy sondy Cassini podczas ostatniego przelotu obok Tytana w kwietniu 2017 r. Misja sondy zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku, gdy Cassini celowo uderzyła w Saturna, ale zebrane dane są cały czas analizowane.



"Nowa kolekcja zdjęć jest zdecydowanie najlepszą reprezentacją tego jak Tytan może być postrzegany, gdyby nie mglista atmosfera. Prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas nie uzyskamy lepszych zdjęć" - czytamy w komunikacie NASA.



Aerozole w atmosferze Tytana silnie rozpraszają światło widzialne, co sprawia, że dostrzeżenie jego powierzchni gołym okiem jest praktycznie niemożliwe. Podczerwień na szczęście daje inne możliwości, podobnie jak fale radiowe, które użyto do odkrycia mórz i jezior metanu i etanu na księżycu.

Zdjęcie Nowe zdjęcia Tytana wykonane przy pomocy sondy Cassini / NASA

Tytan jest jedynym miejscem poza Ziemią, na którym występują znane nam ciała w stanie płynnym - to nie woda, ale ciekłe węglowodory. Może tam również występować podpowierzchniowy ocean, co rodzi szansę na znalezienie organizmów żywych w jakiejkolwiek postaci.



NASA planuje wrócić na Tytana po 2020 r.