Samoregenerujące się kombinezony kosmiczne, inspirowane pająkami mikrosondy i niezwykły lądownik wenusjański to tylko niektóre z najnowszych projektów, które NASA będzie finansować w celu dalszej eksploracji kosmosu.

Zdjęcie Tak może wyglądać kombinezon EVA /materiały prasowe

Program NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) jest w całości poświęcony najbardziej innowacyjnym i rewolucyjnym pomysłom, które mogą radykalnie zmienić nasze badanie wszechświata.



- NIAC polega na tym, aby docierać do granic science fiction, ale ich nie przekraczać. Wspieramy koncepcje technologii, które mogą zmienić sposób eksploracji Układu Słonecznego i wszechświata poza nim - powiedział Jason Derleth, dyrektor programowy NIAC.



Agencja kosmiczna ujawniła 18 projektów, które otrzymały w sumie 4,5 mln dol. na finansowanie kolejnych etapów rozwoju. Wśród nich znajduje się "inteligentny" skafander EVA, przeznaczony do aktywności poza statkiem kosmicznym, który działa jak druga skóra i ma zdolności samoregeneracyjne. Został on opracowany przez uniwersytet TAMU w Teksasie. Zawiera on liczne elementy miękkiej robotyki, aby zapewnić wsparcie astronautom podczas poruszania się po powierzchni Marsa.



Zaproponowano także koncept innowacyjnej sondy wenusjańskiej. jedną z głównych trudności, którymi trzeba się zająć jest kwestia zasilania sondy w tak ekstremalnym środowisku. Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym, więc warunki tam panujące są wyjątkowo niekorzystne.



Laboratorium JPL zaproponowało koncepcję "podwójnego statku", w której nadajnik znajduje się w górnej warstwie atmosfery i jest połączony z odbiornikiem zlokalizowanym w lądowniku na powierzchni. Taka "podwójna" konstrukcja ma umożliwić przetrwanie w ekstremalnie wysokich temperaturach Wenus.



Innym pomysłem jest rozmieszczenie tysięcy małych sond do badania atmosfery Wenus, zainspirowanych sposobem, w jaki pająki zostawiają nić przędną w powietrzu (tzw. babie lato).



Do fazy I badań wybrano łącznie 12 projektów, na które przeznaczono 125 000 dol. Ich twórcy dostali 9 miesięcy na dopracowanie początkowych koncepcji. Do finansowania fazy II wybrano sześć projektów, z których każdy został wsparty kwotą 500 000 dol. Ich twórcy mają dwa lata na opracowanie projektów.