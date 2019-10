​Kosmiczny Teleskop Spitzera zrobił niezwykłe zdjęcie regionu gwiazdotwórczego w gwiazdozbiorze Orła. Astronomowie byli w nim w stanie zidentyfikować 30 bąbli, w których powstają gwiazdy - każdy o średnicy od 10 do 30 lat świetlnych.

Zdjęcie Region gwiazdotwórczy w gwiazdozbiorze Orła /materiały prasowe

Gwiazdy formują się w dużych chmurach pyłu i gazu, rozrzuconych w skupiskach wewnątrz galaktyk. Gdy młode, gorące i masywne gwiazdy zaczynają świecić, ich potężne wiatry tworzą coś na kształt bąbelków.

Reklama

Trudno oszacować ich prawdziwe rozmiary, ponieważ trudno jednoznacznie określić, jak daleko jest chmura. Naukowcy wykorzystali znane bąbelki do obliczenia właściwości tych znalezionych w gwiazdozbiorze Orła. Każda bańka mieści setki, jeżeli nie tysiące gwiazd. Światło widzialne jest często blokowane przez pył w chmurach gwiazdowych, ale podczerwień nadal jest emitowana, dlatego też możliwa jest obserwacja.



Wykonana fotografia mgławicy to tylko jeden z licznych przykładów funkcjonalności Kosmicznego Teleskopu Spitzera. Jest to jedyne narzędzie pozwalające na obserwację bąbelków gwiazdotwórczych w świetle innym niż widzialne.



Kosmiczny Teleskop Spitzera został oddany do użytku w 2003 r. i od tego czasu działa nieprzerwanie. Niestety, jego misja dobiega końca. Obecnie może pracować tylko przez 2,5 godziny dziennie, zanim baterie całkowicie się wyczerpią. NASA podjęła decyzję o zakończeniu jego działania 30 stycznia 2020 r.

Zdjęcie w pełnej rozdzielczości znajduje się pod tym adresem.