Łazik Curiosity wykonał niezwykłe zdjęcie Marsa. Widać na nim w oddali postrzępioną krawędź krateru Gale.

Zdjęcie W oddali widać postrzępioną krawędź krateru Gale /NASA

Sonda Curiosity od momentu lądowania na Marsie w 2012 r. bada liczący 3,5 mld lat krater Gale. Teraz łazik przemieszcza się w kierunku Aeolis Mons, centralnego szczytu krateru. Góra wznosi się na wysokość 5500 m ponad dno północnej części krateru i 4500 m ponad dno części południowej.



Na ponurym i jednocześnie intrygującym zdjęciu wykonanym w 2573 dniu marsjańskiej misji Curiosity, widać zapierającą dech w piersi pustkę tej skalistej krainy.



Na zdjęciu widać grzbiety szczytów przysłonione mgłą. Nie jest to jednak żaden łańcuch górski, a krawędź krateru Gale. Jest to strefa, którą łazik zostawia za sobą w swojej wędrówce ku Aeolis Mons.



Mimo iż sonda nie odnalazła jeszcze żadnych dowodów na obecność marsjańskich drobnoustrojów, to odkryła ślady wody i pierwiastków takich jak wodór, tlen, fosfor i węgiel. Wszystkie one są uznawane za "cegiełki życia".