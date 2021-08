Niezwykłe kratery na Marsie - ułożone jak przez człowieka

Widoczny tu obszar to Lunae Planum, region przejściowy między północnymi nizinami a kompleksem wulkanicznym Tharsis Montes, który jest odpowiedzialny za produkcję większości lawy na znacznej części tego obszaru.

Zdjęcia takie jak to zrobione przez sondę ExoMars mogą pomóc nam zrozumieć procesy zachodzące na Marsie nieco lepiej. Kratery, które porozrzucane są po równinie, powstały po wynurzeniu się wulkanu, wydobywając materiał spod powierzchni. Oznacza to, że badając je możemy uzyskać wgląd w marsjańską przeszłość.



Większe kratery wykazują oznaki warstwowania wokół ich krawędzi, które mogą być wytworzone przez kolejne wylewy lawy, z czasów, gdy planeta była bardziej aktywna wulkanicznie.



Nie wiemy, czy dzisiaj Mars jest nadal aktywny wulkanicznie. Przez długi czas naukowcy myśleli, że jest martwy, ale ostatnie dowody sugerują, że może być inaczej. Badanie zaburzeń na powierzchniach wulkanicznych może pomóc planetologom ustalić, kiedy pojawiły się wylewy lawy, co z kolei może pomóc w poznaniu wulkanicznej historii planety.



Ponieważ nie możemy dotrzeć do wielu miejsc na Marsie, nawet przy pomocy łazików, zdjęcia orbitalne są jednym z najlepszych narzędzi, jakie mamy do tej pracy. Główną misją ExoMars Trace Gas Orbiter jest badanie atmosfery Czerwonej Planety.

