Niepokojące promieniowanie na Księżycu

​Poziomy promieniowania na Księżycu są alarmująco wysokie - aż 200 razy wyższe niż na Ziemi. Czym jest to spowodowane?

Zdjęcie Czy promieniowanie zagraża astronautom? /123RF/PICSEL

Naukowcy w końcu zmierzyli poziom promieniowania na Księżycu i stwierdzili, że jest on niepokojąco wysoki. Nowe badania wykazały, że astronauci podczas zbliżających się misji Artemis będą musieli wytrzymać promieniowanie 200 razy wyższe od tego, które występuje na Ziemi.

Pomiary zostały przeprowadzone w styczniu 2019 r. przez chińską sondę Chang'e 4. Wyniki opublikowano w "Science Advances". Przyszli astronauci na Księżycu będą poddawani średniej dziennej dawce promieniowania odpowiadającej 1369 mikrosiwertom (mSv) dziennie. To ok. 2,6 razy więcej niż dzienna ekspozycja promieniowania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).



Wykryte promieniowanie na Księżycu nadal może być postrzegane za dawkę "bezpieczną", ale w krótkich przedziałach czasowych. Jest to ok. 5-10 razy więcej od promieniowania, któremu jesteśmy poddawani podczas lotu między Nowym Jorkiem a Frankfurtem.



- Ponieważ astronauci byliby narażeni na te poziomy promieniowania dłużej niż pasażerowie lub piloci podczas lotów transatlantyckich, jest to poważny problem - powiedział Robert Wimmer-Schweingruber, fizyk z Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii.



Źródłem promieniowania na Księżycu jest promieniowanie kosmiczne, które może mieć poważne długoterminowe skutki zdrowotne, takie jak zaćma, nowotwory, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego lub innych narządów. Uczeni zwracają także uwagę na narażenie astronomów na cząstki słoneczne (SPE), które mogą być problematyczne dla ludzi.



Co to oznacza dla misji Artemis? Astronauci na Księżycu będą przez dwa tygodnie i przeprowadzą dwa spacery księżycowe. Konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie i uwzględnienie wyników badań w planowanych misjach na Srebrny Glob.