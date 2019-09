Niektórzy w NASA wątpią w powodzenie misji na Księżyc

​Jeden z urzędników NASA przekonuje, że termin ponownego lądowania na Księżycu wyznaczony na 2024 r. wcale nie jest taki pewny. Ta data jego zdaniem jest mało prawdopodobna.

Zdjęcie Kiedy wrócimy na Księżyc? To warunek konieczny do misji na Marsa /123RF/PICSEL

Jeden z anonimowych przedstawicieli NASA miał powiedzieć:



- Nie założyłbym się o nadchodzący prezent urodzinowy mojego najstarszego dziecka, że NASA wyląduje na Księżycu w 2024 roku.



Narzucony przez Biały Dom plan eksploracji kosmosu zakłada powrót na Księżyc w 2024 r. Datę tę potwierdził wiceprezydent Mike Pence. Wcześniej NASA za termin roboczy uznawała rok 2028. Szybko go skorygowano, bo w NASA panuje przekonanie, że można dokonać tego 4 lata szybciej.



Warto przypomnieć, że nikt nie postawił stopy na Księżycu od ostatniej misji Apollo w 1972 r.



- Stany Zjednoczone muszą pozostać numerem jeden w kosmosie w tym stuleciu, podobnie jak było to w ostatnim. Nie tylko po to, aby napędzać naszą gospodarkę i zabezpieczać nasz kraj, ale przede wszystkim dlatego, że każde wielkie granice są dla tych, którzy mają odwagę, by je przekraczać. I zostać po drugiej stronie - powiedział Pence.



Kenneth Bowersox, zastępca administratora ds. eksploracji ludzi i operacji NASA, powiedział w tym tygodniu podkomitetowi Kongresu, że należy rozważyć inne czynniki, które do tej pory uniemożliwiały NASA powrót na Księżyc - takie jak bezpieczeństwo, fundusze i pokonywanie problemów technicznych.



Bowersox - były astronauta, dowódca zarówno promu kosmicznego, jak i ISS - powiedział, że "agresywny cel", za jaki należy uznać powrót na Księżyc w 2024 r. musi być traktowany jako realistyczny.



- Ważne jest to, że gdy wystrzeliwujemy rakietę, jesteśmy pewni, że misja się powiedzie. Nie zamierzam tu zapewniać wszystkich, że na pewno tego dokonamy. Data jest ryzykowna, ale chcemy to zrobić - powiedział Bowersox.



Nie jest tajemnicą, że NASA jest obecnie bardziej zainteresowana misją na Marsa niż na Księżyc. Powrót na Srebrny Glob jest jednak ważnym punktem misji na Marsa. Aby eksploracja Czerwonej Planety mogła dojść do skutku, konieczne jest założenie stałej bazy na Księżycu do 2028 r.