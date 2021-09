Niebawem ruszy ambitna misja NASA - zbada osiem planetoid

Wybranie jednej planetoidy, która zostanie zbadana przez Lucy był niemożliwe, dlatego misja skupi się na aż ośmiu obiektach. Za program odpowiada Southwest Research Institute w Boulder w stanie Kolorado. Naukowcy spodziewają się, że sonda będzie potrzebowała 12 lat, aby wykonać zadanie i zbadać każdą z asteroid po kolei. Na bieżąco będzie przesyłać wyniki badań na Ziemię.

Planetoidy trojańskie, zwane także trojańczykami, to dwie grupy planetoid krążących wokół Słońca po orbitach zbliżonych do orbity Jowisza. Są skupione wokół punktów libracji planety (wierzchołków dwóch trójkątów równobocznych o podstawie odpowiadającej odległości dystansu między Słońcem a Jowiszem). Do tej pory odkryto ponad 2000 planetoid trojańskich, z których największy obiekt ma rozmiary ok. 400 x 200 km.



Naukowcy mają nadzieję, że dzięki Lucy uda nam się zrozumieć, w jaki sposób asteroidy się grupują, a to da nam świeże spojrzenie na formowanie się planet Układu Słonecznego ok. 4,5 mld lat temu.



- To fantastyczna okazja do odkryć, gdy badamy odległą przeszłość Układu Słonecznego - powiedział Tom Statler, odpowiedzialny za program Lucy.



Lucy zostanie wystrzelona za pomocą rakiety United Launch Alliance Atlas V 401 16 października z Przylądka Canaveral. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sonda dotrze do pierwszej asteroidy w kwietniu 2025 r. - będzie to 52246 Donaldjohanson.

