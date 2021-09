Nie stać cię na podróż w kosmos? Jest ciekawa alternatywa

Kosmiczna turystyka nabiera rozpędu, choć nie każdego będzie stać na lot poza Ziemię. Z tego powodu prywatna firma avatarin Inc. i Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA) współpracują nad Projektem Kosmiczny Avatar, który ma na celu dalszy rozwój technologii awatara zademonstrowanej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w 2020 roku.

W listopadzie ubiegłego roku, avatarin i JAXA z powodzeniem przeprowadziły demonstrację technologii, w której publicznie dostępny kosmiczny awatar został użyty do komunikacji z astronautami na pokładzie japońskiego modułu KIBO na ISS. Projekt Space Avatar ma teraz na celu dalszy rozwój i rozszerzenie technologii dzięki współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Tokijskiego. Obie zaangażowane firmy twierdzą, że technologia ta umożliwi "zdalne podróże kosmiczne, zdalną pomoc w pracy oraz zdalne doświadczenia związane z przestrzenią kosmiczną".



"Zdalne podróże kosmiczne" przybiorą formę narzędzia komunikacyjnego wykorzystującego ekran jako awatar, który jest "kontrolowany zdalnie z Ziemi" i ma "dodatkową zdolność do swobodnego poruszania się w obrębie obiektu kosmicznego" (np. ISS). JAXA i avatarin twierdzą, że ta możliwość pomoże upowszechnić podróże kosmiczne - choć tylko w formie wirtualnej. Doświadczenia będą inne niż lot z Virgin Galactic czy Blue Origin, ale na pewno znajdą się na nie chętni.



"Zdalna pomoc w pracy" pozwoli astronautom wykonywać obowiązki poza Ziemią, takie jak obsługę sprzętu za pomocą awatara. "Celem tej usługi jest zwiększenie wydajności pracy astronautów i ułatwienie przekazywania pracy" - wyjaśniła JAXA w swoim oświadczeniu.



Wreszcie, "zdalne doświadczenia związane z tematyką kosmiczną" będą wykorzystywać technologię awatara avatarin do zdalnego zwiedzania obiektów JAXA w celu wzbudzenia "zainteresowania eksploracją kosmosu". JAXA i avatarin mają nadzieję, że wkrótce przeprowadzą demonstrację technologii zdalnego zwiedzania w muzeum kosmosu znajdującym się w Centrum Kosmicznym Tanegashima, największym japońskim kompleksie startowym dla rakiet.

Reklama