NASA zestrzeli asteroidę w 2022 r.

Misja DART mająca na celu zademonstrowanie techniki obrony planetarnej w 2022 r. uderzy w binarną asteroidę Dydimos.

Zdjęcie System DART może okazać się ostatnią tarczą obronną Ziemi /materiały prasowe

Asteroida Dydimos nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ziemi i jest idealnym celem testowym. Układ binarny składa się z dwóch obiektów: Dydimosa A i Dydimosa B. Najpierw zniszczeniu ulegnie Dydimos B o średnicy 150 m, a dopiero później Dydimos A, który jest 5 razy większy.



Aby bezpiecznie "zestrzelić" asteroidę, naukowcy muszą zrozumieć, jak dokładnie zachowuje się system. Obserwacje asteroidy trwają od 2015 r. Asteroidy będą przelatywać blisko Ziemi we wrześniu 2022 r. System DART (Double Asteroid Redirection Test) ma być gotowy do użycia w tym czasie.



- System Dydimos jest za mały i zbyt daleko, aby mógł być postrzegany jako coś więcej niż punkt światła, ale możemy uzyskać potrzebne dane, mierząc jasność tego punktu światła, która zmienia się, gdy Dydimos A obraca się wokół Dydimosa B - powiedział Andy Rivkin, jeden z naukowców kierujących programem DART.



Naukowcy będą ponownie obserwować Dydimosa od końca 2020 r. do wiosny 2021 r. W ramach projektu DART, w stronę asteroidy zostanie wysłany statek kosmiczny wielkości lodówki, który uderzy w mniejszy obiekt z prędkością ok. 6 km/s. Będzie ona wystarczająca do zmiany trajektorii obiektu. W razie realnego zagrożenia ze strony asteroidy, zostanie wysłany w jej kierunku statek o większych gabarytach.



System obrony planetarnej to bardzo przydatny projekt, który finalnie może ocalić życie na Ziemi. NASA planuje jego rozbudowywanie i ulepszanie w kolejnych latach.