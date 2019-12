Jeden mały krok manekina może być wielkim krokiem ludzkości. Tak uważa NASA, która planuje wysłanie fantomów w kosmos.

Zdjęcie Ludzie prezentujący kamizelki AstroRad /materiały prasowe

W 2020 r. kiedy NASA uruchomi statek kosmiczny Orion w ramach misji Artemis 1, dwa manekiny kobiet będą na pokładzie. Fantomy o imionach Helga i Zohar, będą podróżować dalej niż jakikolwiek człowiek na statku kosmicznym.



Dwa manekiny zajmą miejsca siedzące dla pasażerów. Ich zadaniem będzie pomiar promieniowania podczas podróży Orionem. To konieczne w celu sprawdzenia skuteczności nowych kombinezonów zaprojektowanych do ochrony narządów i najbardziej wrażliwych tkanek.



Manekiny są zbudowane z 38 fragmentów tworzyw sztucznych symulowanych w celu odtworzenia różnej gęstości tkanek, kości i narządów. Są wyposażone w 5600 czujników do pomiaru promieniowania, z jakim astronauci będą musieli się zmierzyć podczas przyszłych misji.



Opracowane przez izraelsko-amerykańską firmę StemRad kamizelki AstroRad, które testowano już na Ziemi, powinny zapewnić astronautom pełną ochronę przed kosmicznym promieniowaniem. Jeżeli testy z udziałem manekinów się powiodą, będzie to oznaczało, że astronauci mogą nawet wykonywać ważne czynności nawet w trakcie burzy protonowej.



Podczas misji, Zohar będzie miał na sobie pełny skafander, podczas gdy Helga stawi czoła efektom promieniowania kosmicznego bez jakiejkolwiek ochrony. Powinno to pokazać skuteczność kamizelki AstroRad.